Yahşihan Belediyesinden başarılı personele ödül
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Yahşihan Belediyesinden başarılı personele ödül

27.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:09
Yahşihan Belediyesinden başarılı personele ödül

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, belediyede "ayın personeli" uygulaması kapsamında başarılı olanları ödüllendirdi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, belediyede "ayın personeli" uygulaması kapsamında başarılı olanları ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkyılmaz, makamında düzenlenen törende, uygulama kapsamında başarılı olan 4 personele çeyrek altın verdi.

Türkyılmaz, mutlu personel, mutlu aile, mutlu ilçe şeklinde düşünerek böyle bir karar verdiklerini ifade etti.

Her ay başarılı çalışanları ödüllendireceklerinin sözünü verdiklerini aktaran Türkyılmaz, "Bu ayın en başarılı müdürünü itfaiye müdürümüz Abdullah Oğan, en başarılı personelimizi ise Ahmet Okçu, İsmail Güneşer ve Emre Baskın olarak belirledik. Ekip arkadaşlarımıza başarılı çalışmaları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Karayel

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