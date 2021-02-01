Yahşihan Belediyesinde zamlı maaş sevinci
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Yahşihan Belediyesinde zamlı maaş sevinci

01.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:15
Yahşihan Belediyesinde zamlı maaş sevinci

Yahşihan Belediyesi, çalışanlarının şubat ayı maaşını zamlı ödedi.

Yahşihan Belediyesi, çalışanlarının şubat ayı maaşını zamlı ödedi.

Belediye, "Mutlu işçi, mutlu aile, mutlu ilçe" sloganı kapsamında işçilerine yönelik verdiği maaş zammı sözünü yerine getirdi.

En düşük ücretin 3 bin 400 lira olduğu Yahşihan Belediyesinde şubat ayı itibariyle işçilerin maaşlarına zam farkı yansıtıldı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, maaş artışlarının yanı sıra yılda 2 ikramiye verirken, her ay 4 başarılı personeli de çeyrek altınla ödüllendiriyor.

Belediyede çalışan personele verdiği sözü tutmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Türkyılmaz, personelin refah seviyesini yükselterek, daha başarılı işlere imza atmanın mücadelesi içinde olduklarını ifade etti.

Belediye çalışanları da sosyal medya hesaplarından maaş zammı mutluluklarını paylaşarak, Başkan Türkyılmaz'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Karayel

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