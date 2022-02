Yahşihan Belediyesi'nden hayvan yetiştiricilerine yem desteği

Başkan Türkyılmaz başvuru yapan küçükbaş hayvancılara yemlerini teslim etti.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Üretken belediyecilik mantığı ile her an hizmetlerine devam eden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz Şubat ayının başında küçükbaş hayvancıların her 50 hayvanına 2 torba yem desteği vereceğinin müjdesini vermişti. Başkan Türkyılmaz başvuru yapan küçükbaş hayvancılara yemlerini teslim etti. Yahşihan ilçesinin çeşitli köylerinden gelip daha önce Yahşihan Belediyesi Yahşi Masa Birimi'ne başvuruda bulunan küçükbaş hayvan yetiştiricileri yemlerini teslim aldı. Desteğinden dolayı küçükbaş hayvan besleyicileri Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'a teşekkür ettiler.

ONLARA DESTEK EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZ

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz yapmış olduğu açıklamasında, "Küçükbaş hayvancılarımızın her 50 hayvanına 2 torba yem desteği yapacağımızın sözünü vermiştik. Toplam 24 vatandaşımızın başvurduğu projemizde söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımıza bugün itibari ile toplamda 200 torba yem desteği sağladık. Bundan yaklaşık 5 bin küçükbaş hayvan yararlanacak. Ekonomik zorluklar karşısında üretim yapmaya çalışan hayvancılarımıza destek olabilmek, üretim yapmalarını sağlamak, çalışmalarını sürdürülebilir kılmak en önemli görevimizdir. Üretken belediyecilik anlayışı ile çıktığımız bu yolda çalışmalarımız her zaman devam edecektir." İfadelerini kullandı.

