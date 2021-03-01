Yahşihan Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Yahşihan Belediyesi araç filosunu yeni itfaiye aracıyla güçlendirdi.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, itfaiye aracının tanıtımında yaptığı açıklamada, 43 ilin kesiştiği noktada bulunan İtfaiye Müdürlüğünün eski hali bakımsız ve yetersiz olduğundan 2019 yılında ilçeye modern bir itfaiye binası kazandırdıklarını söyledi.

Şu anda İtfaiye Müdürlüğünde 33 kişi ile hizmet verdiklerini aktaran Türkyılmaz, "İtfaiye Müdürlüğümüz, ekip ve ekipman anlamında daha da güçlenip kurumsal bir yapıya kavuşmaya devam ediyor. Belediyemizin kendi imkanlarıyla satın alıp, araç filomuza dahil ettiği yeni ve donanımlı itfaiye aracımız, ilçemize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Karayel