İstanbul'daki sağanak sırasında bir vatandaşın saklandığı yer, görenleri gülümsetti İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına sırasında Beşiktaş'ta bulunan bir genç, altyapı çalışmaları için orada bulunan su künkünün içine saklanarak yağmurdan korundu.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ilginç manzaralar oluşturdu. Beşiktaş'ya yağmurdan kaçmaya çalışan vatandaşlar, bulabildikleri yerlere sığınmaya çalıştı. SU KÜNKÜNÜN İÇİNE SAKLANDI Bu sırada bir vatandaşın su künkünün içerisine girerek yağmurdan korunmaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Kaynak: İHA