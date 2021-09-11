Yağmura hazırlıksız yakalanınca sığınacak yer aradılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yağmura hazırlıksız yakalanınca sığınacak yer aradılar

İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız - Haberler | Güncel

Yağmura hazırlıksız yakalanınca sığınacak yer aradılar Kocaeli'de aniden başlayan şiddetli sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer aradı.

Yağmura hazırlıksız yakalanınca sığınacak yer aradılar

KOCAELİ - Kocaeli'de aniden başlayan şiddetli sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer aradı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura dışarıda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina dipleri, köprü altları ve yolcu duraklarına kaçarak kendilerini ıslanmaktan kurtarmaya çalıştı. Yaklaşık 20 dakika süren sağanak yağışta hayat olumsuz etkilenirken, yağmurun şiddetinin azalmasıyla birlikte vatandaşlar sığındıkları yerden çıkarak yollarına devam etti.

Yağmura hazırlıksız yakalanınca sığınacak yer aradılar

Yağmura hazırlıksız yakalanınca sığınacak yer aradılar

Yağmura hazırlıksız yakalanınca sığınacak yer aradılar

Yağmura hazırlıksız yakalanınca sığınacak yer aradılar
İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Murat Kurum Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Haluk Levent Yeşim Salkım
Spor Nihat Özdemir Diego Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Hamid Karzai Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yağmura hazırlıksız yakalanınca sığınacak yer aradılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 15:45:57. #1.17#