Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi
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Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi

Çanakkale'de aniden bastıran sağanak yağış sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaş oğlunu şişme bota bindirdi, çocuk ise kürek çekerek yağmur suyunda keyifli vakit geçirdi.

Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi
13.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:08

Çanakkale'de aniden bastıran sağanak yağış sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı. Yağmur sonrası sanayi sitesinde bazı dükkanların önünde su birikintisi oluştu. Bu sırada Serkan Yetkin, oğlu Enes Yetkin'i deniz botuna bindirip kürek çektirdi.

"YAĞMURU EĞLENCEYE ÇEVİRDİK"

Babası Serkan Yetkin tarafından cep telefon kamerası ile çekilen o anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı. Oğlunun iş yerine ziyarete geldiğini ancak bastıran yağmur nedeniyle bir yere gidemediğini belirten Serkan Yetkin, "Haziran ayında doluyla karışık güzel bir yağmur yağdı ve buralar su doldu. Oğlum da yanıma gezmeye gelmişti, yağmur bastırınca gidemedi. Biz de bu fırsatı eğlenceye çevirdik. Botu şişirip, içine bindirdim. Bizim için de güzel bir anı oldu" dedi.

Kaynak: İHA

Manşet

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