Yağmur ve kar sonrası barajlardaki doluluk yüzde 60'ı geçti

10.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:36

İSTANBUL'da son günlerde yağan yağmur ve karın ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 60'a ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 90 seviyesindeydi.

İstanbul'da cumartesi günü yağan kar ve son haftalarda aralıklarla etkili olan yağışlı hava, barajlara yaradı. Doluluk oranı iki ay önce yüzde 33'lere kadar düşen barajlarda seviye yüzde 60'ı geçti.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da şu an barajların doluluk oranı yüzde 60,17 seviyesinde. Bu ay yağışla birlikte doluluk oranının yüzde 70'i geçeceği belirtiliyor. Geçen yıl aynı dönemde barajlardaki doluluk oranı yüzde 90 seviyesindeydi.Son verilere göre barajlardaki doluluk oranı şöyle:-Darlık Barajı: Yüzde 90,13-Ömerli Barajı: Yüzde 87.29-Elmalı Barajı: Yüzde 86,02-Alibeyköy Barajı: Yüzde 62,77-Terkos Barajı: Yüzde 51,88-Sazlıdere Barajı: Yüzde 44,87-Büyükçekmece Barajı: Yüzde 40,60-Istrancalar Barajı: Yüzde 36,92-Kazandere Barajı: Yüzde 7,60-Pabuçdere Barajı: Yüzde 4,43

Kaynak: DHA