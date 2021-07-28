Yağmur'un katil zanlısı cinayet mahalline getirilip olay yeri teşhis ettirildi
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Yağmur'un katil zanlısı cinayet mahalline getirilip olay yeri teşhis ettirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yağmur'un katil zanlısı cinayet mahalline getirilip olay yeri teşhis ettirildi Çevredeki vatandaşlar olay yerine gelen katil zanlısına tepki gösterdi Didim'de vahşice öldürülen 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın katili N.C. gece yarısı olay yeri teşhisi için cinayetin işlendiği apartmana getirildi.

Yağmur'un katil zanlısı cinayet mahalline getirilip olay yeri teşhis ettirildi

Çevredeki vatandaşlar olay yerine gelen katil zanlısına tepki gösterdi

AYDIN - Didim'de vahşice öldürülen 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın katili N.C. gece yarısı olay yeri teşhisi için cinayetin işlendiği apartmana getirildi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı teşhiste olay yerine yakın apartmanlardaki şahıslar katil zanlısına tepki gösterdiler.

Aydın'ın Didim ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan ve dün sabah saatlerinde boş arsada ölü olarak bulunan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ı öldürdüğü belirlenen babasının iş yeri komşusu N.C. (53), polis tarafından gecenin geç saatlerinde olay yerine getirildi. Kendisinden 37 yaş küçük kızı apartmanın terasında bıçaklayarak öldürüp daha sonra binaya yakın boş araziye attığı belirlenen katil zanlısı 53 yaşındaki N.C. gece geç saatlerde olayın yaşandığı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eve ve genç kızın cansız bedeninin bulunduğu evin yanındaki boş arsaya getirildi. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik tedbiri aldığı teşhis işleminde katil zanlısının cinayeti nasıl işlediğini anlattığı belirtildi. Katil zanlısının olay yerine getirildiğini duyan çevre sakinleri kail zanlısına tepki gösterdiler.

Polisin olay yerinde ve cesedin bulunduğu yerdeki çalışmasının ardından katil zanlısı nezarete götürüldü.

Yağmur'un katil zanlısı cinayet mahalline getirilip olay yeri teşhis ettirildi
Yağmur'un katil zanlısı cinayet mahalline getirilip olay yeri teşhis ettirildi
Yağmur'un katil zanlısı cinayet mahalline getirilip olay yeri teşhis ettirildi
Yağmur'un katil zanlısı cinayet mahalline getirilip olay yeri teşhis ettirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çalışkan

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