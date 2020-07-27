Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı Oğuzhan Koç ile 4 yıllık ilişkisini noktalayan oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı. İşletmeci Murat Kazancıoğlu'nun Bodrum'daki teknesindeyken sosyal medya hesabından İstanbul'daymış gibi paylaşımlar yapan oyuncu, bu hamlesiyle kafa karıştırdı.

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile olan 4 yıllık ilişkisini noktalayan Yağmur Tanrısevsin yeni bir aşka yelken açtı. Genç oyuncu, geçtiğimiz günlerde adı Şeyma Subaşı ile anılan Murat Kazancıoğlu'nun teknesinde yakalandı.

BODRUM'DA İSTANBUL'DAYMIŞ GİBİ PAYLAŞIM YAPTI

Takvim'de yer alan habere göre: Bodrum'da Kazancıoğlu'nun teknesinde güneşin ve denizin tadını çıkaran Tanrısevsin, bu anlarda İstanbul'daymış gibi paylaşımlar yaptı. Kırmızı bornozuyla teknede gezinen Tanrısevsin, bota bineceği sırada ünlü işletmeci ellerinden tutarak ona yardımcı oldu. İkili, haklarında çıkan aşk iddialarına henüz bir açıklama yapmadı.

Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz hafta Bodrum'da Murat Kazancıoğlu ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

Kaynak: Snob Magazin