Yağmur Tanrısevsin kimdir? Yağmur Tanrısevsin hayatı ve biyografisi! Yağmur Tanrısevsin kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Yağmur Tanrısevsin merak konusu oldu. İşte Yağmur Tanrısevsin hakkında merak edilen Yağmur Tanrısevsin kimdir, Yağmur Tanrısevsin hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

YAĞMUR TANRISEVSİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Ağustos 1990

Kaç yaşında: 31 yıl yaşında

Nereli : Mersin

Boy : 1,7 m Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Yağmur Tanrısevsin, "Güneşi Beklerken" dizisinde ünlü bir ailenin duygusal krizler geçiren hassas kızı "blumia hastası" "Melis Güzel" karakterini canlandırarak tanınmıştır. İngilizce oynadığı Amerika ortak yapımı ilk sinema olan The Tragedy adlı korku filminde Jennifer rolünü canlandırmıştır.[Wella/Koleston'un 2 sezon marka yüzü olmuştur.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölümü mezunudur. Sanat kariyerini oyunculuk ve seramik-cam alanlarında birlikte devam ettirmektedir. Meltem Cumbul, Betül Alganatay, Ümit Çırak, Craft Oyunculuk Atölyesi Bahar Kerimoğlu ve Merve Taşkan oyunculuk eğitimi aldığı bazı isimlerdir. Boks, tenis, kayak, basketbol, heykel ve resim ile ilgilenmektedir.

"Geniş Aile: Yapıştır" sinema filminde Çağla karakterini canlandırdı. "Aşk Ağlatır" adlı sinema filminde oynadı. Adını Feriha Koydum ve Pis Yedili dizilerinde konuk oyuncu olarak bulundu.[5] Güneşi Beklerken dizisinde Melis Güzel karakterine hayat verdi. 2014 sonbaharı itibarı ile Kaçak isimli dizide Ustura Faysal'ın (Haluk Bilginer) kızı Tülay Mengen karakterini, Bana Baba Dedi dizisinde Didem karakterini canlandırdı. Show TV'de ekrana gelen "Mayıs Kraliçesi" adlı dizide başrol oynadı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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