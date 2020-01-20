Yağmur suyu hatlarındaki atıklar temizleniyor
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Yağmur suyu hatlarındaki atıklar temizleniyor

HATSU, yağmur sularının sürüklediği atıklardan dolayı tıkanan yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

20.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:06
Yağmur suyu hatlarındaki atıklar temizleniyor

Yere atılan atıklar nedeniyle tıkanan yağmur suyu hatlarına yönelik kent genelinde temizlik seferberliğini sürdüren Genel Müdürlük, ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nin muhtelif noktalarında yapılan temizlik çalışmaları sırasında gıda paketleri, plastik şişe, naylon poşet ve balçık gibi atıklar çıkarıldı.

Temizlik çalışmalarının gece-gündüz demeden sürdüğünün altını çizen İdare, yağmursuyu ızgaralarının çöp alanı olmadığını hatırlatarak, vatandaşların çöp atma konusunda daha duyarlı davranması gerektiğine vurgu yaptı.

Kaynak: Bültenler
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