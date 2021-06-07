Yağmur Rengi oyuncuları kimler? Yağmur Rengi film konusu nedir?
7 Haziran Pazartesi günü Tv'de ilk kez yayınlanacak, Gizem Karaca ve Pamir Pekin gibi oyuncuların yer aldığı Yağmur Rengi oyuncuları kimler? Yağmur Rengi film konusu nedir?
7 Haziran Pazartesi günü Tv'de ilk kez yayınlanacak, Gizem Karaca ve Pamir Pekin gibi oyuncuların yer aldığı Yağmur Rengi oyuncuları kimler? Yağmur Rengi film konusu nedir?
YAĞMUR RENGİ OYUNCULARI
Gizem Karaca
Pamir Pekin
Asuman Dabak
Hakan Bilgin
Serkan Kuru
YAĞMUR RENGİ FİLMİ KONUSU
Gizem Karaca'nın hayat verdiği Yağmur, trafolara resim çizen ve çocukluk travmalarından kurtuluşunu için zamanını geçirdiği mahalle yeni serüvenlere sahne olmakta. Yağmur, Aile sıcaklığını bulan ve aşk acısını unutacağı yeniyaşamını izleyeceğiz.