Yağmur Rengi oyuncuları kimler? Yağmur Rengi film konusu nedir?

7 Haziran Pazartesi günü Tv'de ilk kez yayınlanacak, Gizem Karaca ve Pamir Pekin gibi oyuncuların yer aldığı Yağmur Rengi oyuncuları kimler? Yağmur Rengi film konusu nedir?