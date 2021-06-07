Yağmur Rengi oyuncuları kimler? Yağmur Rengi film konusu nedir?
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Yağmur Rengi oyuncuları kimler? Yağmur Rengi film konusu nedir?

Yağmur Rengi oyuncuları kimler? Yağmur Rengi film konusu nedir?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Güncel

7 Haziran Pazartesi günü Tv'de ilk kez yayınlanacak, Gizem Karaca ve Pamir Pekin gibi oyuncuların yer aldığı Yağmur Rengi oyuncuları kimler? Yağmur Rengi film konusu nedir?

7 Haziran Pazartesi günü Tv'de ilk kez yayınlanacak, Gizem Karaca ve Pamir Pekin gibi oyuncuların yer aldığı Yağmur Rengi oyuncuları kimler? Yağmur Rengi film konusu nedir?

YAĞMUR RENGİ OYUNCULARI

Gizem Karaca

Pamir Pekin

Asuman Dabak

Hakan Bilgin

Serkan Kuru

YAĞMUR RENGİ FİLMİ KONUSU

Gizem Karaca'nın hayat verdiği Yağmur, trafolara resim çizen ve çocukluk travmalarından kurtuluşunu için zamanını geçirdiği mahalle yeni serüvenlere sahne olmakta. Yağmur, Aile sıcaklığını bulan ve aşk acısını unutacağı yeniyaşamını izleyeceğiz.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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