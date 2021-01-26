Yağmur: Kıyamet Çiçeği oyuncuları kimler? Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu nedir, nerede çekildi?
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Yağmur: Kıyamet Çiçeği oyuncuları kimler? Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu nedir, nerede çekildi?

26.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:53
Yağmur: Kıyamet Çiçeği oyuncuları kimler? Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu nedir, nerede çekildi?

Adana İzleyici Ödüllü, SİYAD En İyi Film, Jüri Özel Ödüllü Yağmur: Kıyamet Çiçeği oyuncuları kimler? Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu nedir, nerede çekildi?

İlk gösterim tarihi 12 Aralık 2014 yılında olan Yağmur: Kıyamet Çiçeği oyuncuları kimler? Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu nedir, nerede çekildi?

YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ KONUSU NEDİR?

Kazım yirmi yaşında bir üniversite öğrencisidir. Siyasi görüşleri nedeni ile gözaltına alınınca, üniversiteden uzaklaştırma cezası alır. Kendine yeni bir yön çizmeye karar verir. Okulu bırakacak ve profesyonel olarak müzik yapacaktır. Ama bunu ailesine yakınlarına anlatmak ve ikna etmek düşündüğü kadar kolay olmayacaktır.

YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ OYUNCULARI KİMLER?

Engin Hepileri,

Elena Viunova,

Rıza Sönmez,

Sait Genay,

Serap Aksoy,

Ruhi Sarı,

Devrim Saltoğlu,

Sevtap Özaltun,

Devrim Yakut

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