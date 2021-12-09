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Yağlıdere Nüfus Müdürlüğü yenilendi

Yağlıdere Nüfus Müdürlüğü yenilendi
AA / Aytekin Özdemir - Haberler | Güncel

Yağlıdere Nüfus Müdürlüğü "Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi" kapsamında yenilendi.

YAĞLIDERE, GİRESUN (AA) - Yağlıdere Nüfus Müdürlüğü "Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi" kapsamında yenilendi.

Vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında ilçedeki Nüfus Müdürlüğü modernize edildi.

İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Cebecioğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, modern görünümün ve ferah ortamın vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Belediye Başkanı Yaşar İbaş ise konsept Nüfus Müdürlüğünün vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İlçe Kaymakamı Kübra Kaplan'a Yağlıdere halkı adına teşekkür etti.

Yağlıdere Nüfus Müdürlüğü yenilendi

Yağlıdere Nüfus Müdürlüğü yenilendi

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AA / Aytekin Özdemir - Son Dakika Haberleri

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