Yağcılar Apartmanı'nda bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı
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Yağcılar Apartmanı'nda bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı

01.11.2020 18:50 | Son Güncelleme: 01.11.2020 18:54
Yağcılar Apartmanı'nda bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Yağcılar Apartmanı'nda deprem sonrası sürdürülen arama-kurtarma çalışmasında cenazesi çıkarılan kişi sayısı 8'e yükseldi.

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Yağcılar Apartmanı'nda deprem sonrası sürdürülen arama-kurtarma çalışmasında cenazesi çıkarılan kişi sayısı 8'e yükseldi.

Seferihisar İlçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyülüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Yağcılar Apartmanı tamamen yıkıldı. Arama- kutarma ekipleri bina enkazında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Saat 15.30'da enkaz altından 1 kişini daha cenazesi çıkarıldı. Bununla birlikte Yağcılar Apartmanı'ndan toplam 8 kişinin cenazesi çıkarılmış oldu. Bina enkazından 24 kişi ise sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altında olduğu düşünülen 3 kişi için kurtarma çalışması sürüyor.  

Öte yandan deprem sonrası apartmanın etrafının savaş alanına döndüğü, 2 otomobilin ise yıkılan binanın molozları altında kaldığı görüldü. Bazı depremzedelerin enkazdan çıkarılan eşyaları görüp, ağladığı gözlendi.

Yağcılar Apartmanı'nda bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı
Yağcılar Apartmanı'nda bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı
Yağcılar Apartmanı'nda bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı
Yağcılar Apartmanı'nda bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı
Yağcılar Apartmanı'nda bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı
Yağcılar Apartmanı'nda bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı
Yağcılar Apartmanı'nda bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı
Yağcılar Apartmanı'nda bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı
Yağcılar Apartmanı'nda bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı
Yağcılar Apartmanı'nda bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı
Yağcılar Apartmanı'nda bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ONUK

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