'Yağan kar, fındığın soğuklama ihtiyacını karşılayacak'

GİRESUN Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar, "Meteoroloji tarafından Karadeniz için hafif bir zirai don uyarısı verildi ama bu fındıkta çok tehlikeli bir durum değil. Çünkü yağan kar fındığın soğuklama ihtiyacını karşılıyor.

GİRESUN Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar, "Meteoroloji tarafından Karadeniz için hafif bir zirai don uyarısı verildi ama bu fındıkta çok tehlikeli bir durum değil. Çünkü yağan kar fındığın soğuklama ihtiyacını karşılıyor. Don mart ve nisan aylarında ürüne zarar verir" dedi.

Akar, yaptığı açıklamada,

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin geçim kaynağı olan fındık için beklenen karın yağdığını ifade eden Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar, fındığın çiçekleme (karanfil açma) döneminde yağan karın ilaç gibi geldiğini aktardı. Yüksek verimli ve kaliteli bir üretim için fındığın karanfil döneminde 350 saat ile bin 50 saat arasında soğuklamaya ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Akar, "Fındık bitkisi neredeyse yılın 10 ayında yağış isteyen bir bitki. Yıllık ortalama sıcaklık 13 ila 16 derece arasında olmalıdır. Maksimum sıcaklık ise 36- 37 dereceyi geçmemeli. Yağışlar çok önemli fındıkta. Yağmur kadar kar da önemli. Çünkü bu sıcaklıklarda fındığın soğuklama ihtiyacı var. Bu yüzden de bizim için kar yağışı çok önemliydi. Bu anlamda yağan kar fındık üreticilerini de bizleri de sevindirdi" diye konuştu.'ZİRAİ DON ŞU ANDA FINDIKTA ÇOK TEHLİKELİ BİR DURUM DEĞİL'

Akar, meteoroloji tarafından Karadeniz için zirai don uyarısı verildiğini, ancak bunun şimdilik fındıkta tehlikeli bir durum olmadığına değinerek, "Karın yağması çok güzel. Çünkü yağan kar fındığın soğuklama ihtiyacını karşılıyor. Zirai don mart ve nisan aylarında ürüne zarar verir. Bizler yine de bu hafta sahaya çıkıp incelemelerimizi yapacağız. Kısmi de olsa karanfillerde özellikle etkilenme oldu mu ona bakmamız gerekiyor. Yapılan çalışmalarda bu dönemde karanfillerin de eksi 8 dereceye kadar dayaklı olduğu ortaya çıktı. Dinlenme dönemi ile fındığın yaprak tomurcuklarının açtığı aktif dönem karıştırılmamalı. Üreticilerimiz de bunu iyi bilmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan KABAHASANOĞLU