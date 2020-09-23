Yabani dağ keçileri sürü halinde Zap Nehri'ne inerek su içti
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Yabani dağ keçileri sürü halinde Zap Nehri'ne inerek su içti

23.09.2020 09:18 | Son Güncelleme: 23.09.2020 09:23

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sürü halinde Zap Nehri'ne su içmek için gelen yabani dağ keçileri görüntülendi.

Yabani dağ keçileri sürü halinde Zap Nehri'ne inerek su içti

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sürü halinde Zap Nehri'ne su içmek için gelen yabani dağ keçileri görüntülendi.

Üzümlü köyü sakinlerinden Mahmut Uçar (46), uzun zaman sonra yabani dağ keçileriyle karşılaştıklarını belirterek, "İnsanlardan korktukları için genellikle yerleşim yerlerinden uzak durmayı tercih ediyorlardı. Maalesef birçok bilinçsiz avcı özellikle keçilerin doğurganlık zamanlarında avlıyorlardı. Bölgemizde neredeyse nesli tükenme sınırındaydı. Fakat son zamanlarda gerek köylülerin gerekse de Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün uyarıları ve önlemleri, yabani dağ keçilerinin üremesinde önemli bir katkı sağladı. Yaklaşık bir aydır gözlemlediğim kadarıyla yabani dağ keçileri yavrularıyla birlikte sürü halinde yüksek dağlardan inerek Zap Nehri'nde su içmeye geliyorlar. Köy ahalisiyle birlikte aldığımız kararla kesinlikle kimse bu hayvanlara dokunmayacak ve kaçak avcılara da müsaade etmeyeceğiz. İnşallah birkaç yıl sonra dağlarımızda yabani dağ keçilerini daha sıklıkla göreceğiz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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