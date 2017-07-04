Yabancılar Çarşısından "Uyuşturucu Operasyonu" Açıklaması

Samsun Yabancılar Çarşısı Başkanı Ali Akyüz, dün çarşıda bir şüpheliye yönelik yapılan uyuşturucu operasyonu hakkında açıklama yaptı.



Polisler tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahsı tanımadıklarını dile getiren Akyüz, "Dün gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çarşımızdan alınan şahısla kesinlikle hiçbir şekilde alakamız bulunmamaktadır. Bu şahıs bizim esnafımız değildir ve hiçbir esnaf odasına kaydı da yoktur. Bu şahıs 4-5 gün önce çarşımıza gelerek oradaki bazı telefoncularla diyalog kurarak kendisini tanıtmaya çalışmış. 'Ben cezaevinden çıktım ve mağdurum' demiş. Kendisi ekmek parası kazanmak istediğini ve benim esnafımdan yardımcı olmalarını istemiş. Sonuçta bizler insanoğluyuz. Esnaflarımız da 'eğer ekmeğini kazanacaksan burada çalışabilirsin' demiş. Bu şahıs da bizim haberimiz olmadan birkaç gün önce çarşımızda bir telefoncu dükkanında kendisine dövmeci standı kurmuş. Biz bu zehir taciri şahsı tanımıyoruz bile. Biz Yabancılar Çarşısı esnafları olarak bu tür şeylere çok karşıyız. Zaten uyuşturucuya biz bizzat savaş açtık. Çarşıda bu gibi şeyleri önlemek için büyük mücadeleler verdik. Dün bu şahısla ilgili çarşımızın da isminin geçtiği haber bizleri son derece üzmüştür" dedi.



169 extacy hapla yakalanan şahıs tutuklanmıştı



Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu hap sattığı iddia edilen ve Yabancılar Çarşısında dövmecilik yaptığı ileri sürülen S.Y. adındaki bir şüpheliyi 169 adet extacy hapla yakalamıştı. Şahıs, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - SAMSUN