Yabancı uyruklu gencin adliye girişine bıraktığı çanta paniğe sebep oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yabancı uyruklu gencin adliye girişine bıraktığı çanta paniğe sebep oldu

Yabancı uyruklu gencin adliye girişine bıraktığı çanta paniğe sebep oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun Adliyesi giriş kapısının yanında çiçekliklerin bulunduğu alanda asılı bulunan sırt çantası içinde bomba olma ihtimali, polisi alarma geçirdi.

Samsun Adliyesi giriş kapısının yanında çiçekliklerin bulunduğu alanda asılı bulunan sırt çantası içinde bomba olma ihtimali, polisi alarma geçirdi. Çantanın Yabancı uyruklu bir gence ait olduğu ve içinde ayakkabı ve giysi bulunduğu, ayakkabının kirli olması nedeniyle çantayı adliye binasına sokmayıp dışarıda bıraktığı ortaya çıktı.

Olay, Samsun Adliyesi giriş kapısının yanında bulunan çiçekliklerin kenarında meydana geldi. Vatandaşlar çiçeklik korkulukları kenarına asılı halde sırt çantasını fark edince durumu polise bildirdi. Adliye polise şüpheli çantanın içinde bomba olma ihtimali üzerine olay yerine takviye ekip ve bomba imha uzmanları çağırarak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı bomba imha ekipleri sevk edildi. Adliye polisi adliyenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek çantayı bırakanı tespit etti ve adliye işinde şahsa ulaştı. Çantanın sahibi 31 yaşındaki Yabancı uyruklu Yousıf Abdulazeeez Ali All Sarhan, olay yerine gelerek çantanın kendisine ait olduğunu, içinde ayakkabı ve giysiler bulunduğunu, pis olan ayakkabının kokması nedeniyle çantayı adliye dışında bırakıp, bir şikayet dilekçesi vermek için adliye binasına girdiğini söyledi.

Polis ekipleri çantayı açtırdıkları Iraklı gencin eşyalarını kontrol etti ve daha sonra tutanak tutulması için şahsı adli binası içindeki polis noktasına götürdü. - SAMSUN

Yabancı uyruklu gencin adliye girişine bıraktığı çanta paniğe sebep oldu
Yabancı uyruklu gencin adliye girişine bıraktığı çanta paniğe sebep oldu
Yabancı uyruklu gencin adliye girişine bıraktığı çanta paniğe sebep oldu
Yabancı uyruklu gencin adliye girişine bıraktığı çanta paniğe sebep oldu
Yabancı uyruklu gencin adliye girişine bıraktığı çanta paniğe sebep oldu
Yabancı uyruklu gencin adliye girişine bıraktığı çanta paniğe sebep oldu
Yabancı uyruklu gencin adliye girişine bıraktığı çanta paniğe sebep oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İntihar notu bırakan genç, kayıplara karıştı: Zaten yaşayan bir ölü gibiydim
İntihar notu bırakan genç, kayıplara karıştı: Zaten yaşayan bir ölü gibiydim
5 çocuk babası kuzeninin istismar ettiği 14 yaşındaki kız, yaşadıklarını anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı
5 çocuk babası kuzeninin istismar ettiği 14 yaşındaki kız, yaşadıklarını anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı
Küçük çocukları taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahsa linç girişimi! Polis mahallelinin elinden zor aldı
Küçük çocukları taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahsa linç girişimi! Polis mahallelinin elinden zor aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Faik Öztrak Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Kibariye Hande Erçel Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Mert Günok Samet Aybaba Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yabancı uyruklu gencin adliye girişine bıraktığı çanta paniğe sebep oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 17:40:39. #1.14#

title