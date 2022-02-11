Yabancı uyruklu 2 kişiyi dövüp telefonlarını gasbeden şüpheli yakalandı (2) - Haberler
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Yabancı uyruklu 2 kişiyi dövüp telefonlarını gasbeden şüpheli yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı, Ahmet Çöteli - Güncel
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Yabancı uyruklu 2 kişiyi dövüp telefonlarını gasbeden şüpheli yakalandı (2)

TUTUKLANDIElazığ'da, yabancı uyruklu 2 kişiyi döverek, cep telefonlarını da gasbeden M.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ELAZIĞ (DHA) - TUTUKLANDI

Elazığ'da, yabancı uyruklu 2 kişiyi döverek, cep telefonlarını da gasbeden M.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel

Elazığ, Güncel, Haberler

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