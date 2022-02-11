Yabancı uyruklu 2 kişiyi dövüp telefonlarını gasbeden şüpheli yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı, Ahmet Çöteli - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
TUTUKLANDIElazığ'da, yabancı uyruklu 2 kişiyi döverek, cep telefonlarını da gasbeden M.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ELAZIĞ (DHA) - TUTUKLANDI
Elazığ'da, yabancı uyruklu 2 kişiyi döverek, cep telefonlarını da gasbeden M.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel