Yabancı öğrenciler, ülkelerine döndüklerinde "Türkiye'nin gönüllü elçisi" olmak istiyor

Türkiye'ye eğitim amacıyla dünyanın farklı ülkelerinden burs programı kapsamında gelen uluslararası öğrenciler, ülkelerine döndüklerinde "Türkiye'nin gönüllü temsilcisi" olmak istediklerini söyledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin akademik donanımlarını artırmak ve entelektüel birikimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "6. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi"ne katılan öğrenciler, Türkiye'de öğrenci olma deneyimini ve gelecekle ilgili beklentilerini AA muhabirine anlattı.

Selçuk Üniversitesinde doktora öğrencisi Afgan Nurullah Seyfi, Türkiye'ye ilk kez 2013'te geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Türkiye'de öğrenci olduğum için gurur duyuyorum. 2013-2016 yıllarında Türkiye'de yüksek lisans yaptım. 2016'da ülkeme dönüp öğretim üyeliğine başladığımda, Türkiye'de elde ettiğim tecrübelerden çok faydalandım. Aynı şekilde doktoramı bitirip ülkeme döndükten sonra bu tecrübelerimi kendi halkıma, milletime aktarmak istiyorum."

Türkiye'nin her alanda model bir ülke olduğunun altını çizen Seyfi, "Biz Türkiye'de sadece eğitim almıyoruz. Düzenlenen kongrede de başka şehirlerden gelen öğrencilerle tanıştık. Türkiye'de okurken birçok farklı kıtadan dost edinme şansı yakaladım. Biz Türkiye'nin gönüllü elçisi olarak kendi ülkemize döneceğiz ve bunu hayat boyu devam ettireceğiz. Kendi ülkemizde de Türkiye'yi temsil edeceğiz." diye konuştu.

"Öğrendiklerimi aynı şekilde uygulamak istiyorum"

Nijeryalı Wasiu Ayodele Abibu, Türkiye'ye öğrenim için 2018'de geldiğini söyleyerek "Dokuz Eylül Üniversitesinde Mikrobiyoloji bölümünde doktora öğrencisiyim. Nijerya'da da benzer bir bölümünde lisans eğitimi almıştım. Her yıl program kapsamında farklı şehirlerde düzenlenen kongrelerde bir araya gelmek bizler için çok önemli bir fırsat yaratıyor. Burada olduğum için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Türkiye'de kendisine sunulan fırsatlardan ötürü memnuniyet duyduğunu kaydeden Abibu, "Burada eğitim adına bize verilen fırsatlar ilerleyen dönemde kariyerimiz için çok önemli katkı sağlayacak. Ben de ülkeme döndüğümde buradakine benzer çalışmaları ve öğrendiklerimi aynı şekilde uygulamak istiyorum." dedi.

"Türkiye'de insanlar daha yardımsever ve sıcakkanlı"

Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde yaklaşık 3 aydır Türkçe eğitimi alan Rus Aysılu Valiullina, Luiza Asukhanova ve Kazak Akerke Babyrbe, burs programı kapsamında geldikleri Ankara'da tanıştıklarını ve kısa sürede kaynaşma fırsatı bulduklarını söyledi.

Aysılu Valiullina, lisansüstü öğrenimi öncesinde Türkçe eğitimi aldığını anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Kısa sürede Türkçemizi geliştirdik. Burada öğretmenlerle şimdiye dek çok iyi bir iletişim kurduk, her istediğimiz soruyu rahatça sorabiliyoruz. Düzenlenen kongrede de Türkiye'nin dört bir yanında okuyan öğrenciler olarak bir araya geldik. İleride sosyal medya aracılığıyla iletişimimizi devam ettireceğiz. Benim de amacım, ülkeme döndüğümde burada edindiğim tüm tecrübelerden faydalanabilmek."

Rusya'nın başkenti Moskova'dan geldiğini belirten bir diğer burslu öğrenci Luiza Asukhanova da Ankara ile Moskova arasındaki farklardan bahsetti.

İki başkent arasında yaşam tarzı olarak çok fazla fark bulunduğunu vurgulayan Asukhanova, "Moskova'da çok fazla insan yaşıyor, herkesin bir acelesi var. Buradaysa insanlar daha rahat, yardımsever ve sıcakkanlı. Bu duruma biraz şaşırdım çünkü Moskova'da insanlar çok acele ediyor, kimsenin zamanı yok. Orada problemlerimi kendim çözüyorum ancak burada herkes yardım etmek için her zaman hazır." diye konuştu.

Kazakistan'dan gelen Akerke Babyrbe de Ankara Üniversitesinde Tarih Bölümünde doktora eğitimi aldığını, şu anda Türkçesini geliştirmek amacıyla dil derslerine katıldığını aktardı.

Türkiye'de burslu eğitim alma şansını veren YTB ve diğer yetkililere teşekkürlerini ileten Babyrbe, "Burada olmaktan dolayı çok memnunum. Benim de amacım; Türkiye ve ülkem arasında köprü olabilecek çalışmalar yapabilmek." dedi.