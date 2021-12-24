Yabancı Dil ve Kültürü Topluluğu Genel Kurulu Toplandı

Yabancı Dil ve Kültürü Topluluğu, konuşma pratiği ve yabancı dil kültürü öğretme amaçlı etkinliklerine devam ediyor.

Topluluğun kuruluşundan itibaren, topluluk tanıtım günlerine katılım sağlanmış, tanışma toplantısı, olağan genel kurul toplantısı ve topluluk üyelerinin dil seviyelerinin belirlenmesi amacıyla seviye belirleme sınavı yapılmış, topluluk üyeleriyle beraber İngilizce film izleme etkinliği, konuşma etkinlikleri de düzenlenmiştir. Instagram hesabı olan ' ydksau ' hesabından da düzenli olarak okuma, dinleme, yeni kelime edinimi ve çeviri etkinlikleri de yapılmaktadır.

Topluluk Akademik Başkanı olan Dr. Ulvican Yazar tarafından verilecek olan dil öğrenimi ve doğru telaffuz konuları ile ilgili konferanslar da planlanmıştır. Ayrıca yine alanında uzman olan öğretim elemanları tarafından verilecek konferanslarla etkinliklere devam edileceği açıklandı. 194 kez görüntülendi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet