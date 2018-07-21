"Yabancı Damat"ın Nazlı'sı Nehir Erdoğan, Çalılıkların İçinde Çekildiği Bikinili Pozunu Paylaştı

Yayınlandığı dönem seyirci tarafından oldukça rağbet gören ve en çok izlenen yapımlar arasına giren Yabancı Damat'ta başrol oynayan Nehir Erdoğan, uzun zamandır kameralar karşısına geçmiyor. Erdoğan, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarının özlemini biraz olsun hafifletiyor.

ÇALILIKLARA SAKLANIP POZ VERDİ

Güzel Oyuncu son paylaşımı ile yine kendinden söz ettirdi. Nehir Erdoğan, sosyal medya hesabından bikinli bir şekilde çalıların içinden arkası dönük kedine özgür bir poz verdi.Takipçileri güzel oyuncunun, ne yaptığını anlamaya çalışsada, fotoğrafına beğeni yağdırdı. Hayranları paylaşımın altına "Artık ekrana dön seni özledik" yorumları yaptı.

İşte Nehir Erdoğan'ın o paylaşımı;