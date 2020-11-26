Yaban keçisini vuran kişiye 27 bin 777 TL ceza
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Yaban keçisini vuran kişiye 27 bin 777 TL ceza

26.11.2020 13:44 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:48
Yaban keçisini vuran kişiye 27 bin 777 TL ceza

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde, koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçisini vuran kişiye, 27 bin 777 TL ceza uygulandı.

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde, koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçisini vuran kişiye, 27 bin 777 TL ceza uygulandı.

Mazgirt ilçesi Kale bölgesi yakınlarında, öğle saatlerinde silah sesi duyan vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, koruma altında bulunan ve avlanması yasak yaban keçisi vurulmuş halde bulundu. Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmayla yaban keçisini vuran kişi yakalandı. Bu kişiye Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 27 bin 777 TL idari para cezası uygulandı.

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- Tunceli
Yaban keçisini vuran kişiye 27 bin 777 TL ceza
Yaban keçisini vuran kişiye 27 bin 777 TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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