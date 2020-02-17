17.02.2020 15:35 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:35

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle beslenmekte zorluk yaşayan yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesindeki kar yağışının yoğun olduğu Karakise, Akdağ, Ormanözü, Kızılkışlacık, Kızseki ve Yıkılgan köylerinin yüksek kesimlerinde önceden hazırlanan kuş yemleri, köpek maması ve ekmekleri yaban hayvanlarının görebileceği şekilde 50-60 noktada uygun yerlere dağıttı. - AMASYA

Kaynak: İHA