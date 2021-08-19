Yaban hayatındaki çeşitlilik fotokapanlara yansıdı
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Yaban hayatındaki çeşitlilik fotokapanlara yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Haberler | Güncel

Yaban hayatındaki çeşitlilik fotokapanlara yansıdı Türkiye'nin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlar yaban hayatının çeşitliğini gözler önüne seriyor.

Yaban hayatındaki çeşitlilik fotokapanlara yansıdı

ANKARA - Türkiye'nin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlar yaban hayatının çeşitliğini gözler önüne seriyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin farklı noktalarına yerleştirilen foto- kapanlar yaban hayvanlarını doğal ortamlarında görüntülemeye devam ediyor. Fotokapanlara takılan ayılar, tilkiler, domuzlar yaban hayatındaki çeşitliliği de gözler önüne seriyor.

Yaban hayatındaki çeşitlilik fotokapanlara yansıdı
Yaban hayatındaki çeşitlilik fotokapanlara yansıdı
Yaban hayatındaki çeşitlilik fotokapanlara yansıdı
Yaban hayatındaki çeşitlilik fotokapanlara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik

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