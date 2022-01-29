YABAN HAYATI VE SOKAK HAYVANLARI İÇİN YAYLALARA YEM BIRAKILDI - Haberler
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YABAN HAYATI VE SOKAK HAYVANLARI İÇİN YAYLALARA YEM BIRAKILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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OSMANİYE'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban ve sokak hayvanları için yaylalık bölgelerde doğaya yem bırakıldı.

OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban ve sokak hayvanları için yaylalık bölgelerde doğaya yem bırakıldı. Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince, soğuk hava koşullarının artmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanlarını besleme çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda temin edilen 300 kilo Pazar artığı, 300 kilo kemik, 100 kilo bayat ekmek ve 300 kilo kuru mama kış şartlarına uygun araçlarla, Zorkun, Olukbaşı, Mitisin ve Ürün Yaylalarına götürülerek, yaban ve sokak canlarının beslenmesi için doğaya bırakıldı.

Belediye ekiplerince, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan canlıların beslenmesine yönelik yapılan çalışmaların yanı sıra, ayrıca sokakta yaşayan hayvan dostlar içinde parklar ve mesire alanları gibi bölgelerde, düzenli olarak besleme faaliyetlerinin yapıldığı kaydedildi.

YABAN HAYATI VE SOKAK HAYVANLARI İÇİN YAYLALARA YEM BIRAKILDI

YABAN HAYATI VE SOKAK HAYVANLARI İÇİN YAYLALARA YEM BIRAKILDI

YABAN HAYATI VE SOKAK HAYVANLARI İÇİN YAYLALARA YEM BIRAKILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Sokak Hayvanları, Veteriner, Osmaniye, Güncel, Haber

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