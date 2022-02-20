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Yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi

İhlas Haber Ajansı, Doğukan Gürel - Güncel
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Yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi Fotokapana yakalanan yaban hayatı sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi

ANKARA - Fotokapana yakalanan yaban hayatı sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, fotokapanlara yansıyan yaban hayatı görüntülerinden kısa kesitleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan görüntülerde, ceylan, geyik, kurt gibi yaban hayvanları yer alırken görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi

Yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi

Yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Doğukan Gürel - Güncel

Medya, Güncel, Haberler

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