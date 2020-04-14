Yaban hayatı böyle görüntülendi
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Sivas, Yaban

Yaban hayatı böyle görüntülendi

Yaban hayatı böyle görüntülendi Sivas'ta yaban hayatı foto kapanlarda görüntülendi.

14.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:51
Yaban hayatı böyle görüntülendi

Yaban hayatı böyle görüntülendi

SİVAS - Sivas'ta yaban hayatı foto kapanlarda görüntülendi.

Doğa Koruma Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaban hayatı envanter çalışmaları kapsamında doğaya yerleştirdiği foto kapanlarla bir çok yabani hayvan görüntülerdi. Sivas il merkezi kırsalına yerleştirilen foto kapanla bir vaşak görüntülerinden Zara ilçesi kırsalına yerleştirilen foto Kapanlar bir kurt ve bir porsuk görüntüledi.

Yaban hayatı böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

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