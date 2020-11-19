Yaban domuzu sürüsü Karabük Üniversitesi kampüsüne girdi
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Yaban domuzu sürüsü Karabük Üniversitesi kampüsüne girdi

19.11.2020 03:27 | Son Güncelleme: 19.11.2020 03:30
Yaban domuzu sürüsü Karabük Üniversitesi kampüsüne girdi

Karabük'te üniversite kampüsüne giren yaban domuzu sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.

Karabük'te üniversite kampüsüne giren yaban domuzu sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.

Doğal yaşam alanlarında aç kalan yaban domuzu sürüsü Karabük Üniversitesi kampüsüne indi.

"Öğrencilerin olmamasını fırsat bildiği" ifade edilen domuz sürüsü, ormanlık alandan kampüs içine kadar inerek Kamil Güleç Kütüphanesinin önüne kadar gelip çevrede yiyecek aradı.

O anlar üniversitede çalışan güvenlik görevlileri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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