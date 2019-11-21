Yaban arılarının saldırısına uğrayan kaptan kurtarılamadı
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Yaban arılarının saldırısına uğrayan kaptan kurtarılamadı

BALIKESİR'de, yaban arılarının saldırısına uğrayan gemi kaptanı Ali Foçalıoğlu (52), hastanede 1 aydır sürdürdüğü yaşam mücadalesini kaybetti.

21.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:16
Yaban arılarının saldırısına uğrayan kaptan kurtarılamadı

BALIKESİR'de, yaban arılarının saldırısına uğrayan gemi kaptanı Ali Foçalıoğlu (52), hastanede 1 aydır sürdürdüğü yaşam mücadalesini kaybetti.

'ta yaz aylarında teknesiyle gezdiren Ali Foçalıoğlu, 22 Ekim'de teknesinin bakımını yaptırmak için tersaneye gitti. Foçalıoğlu, tersanede bulunan teknesinin örtüsünü kaldırırken, teknenin alt kısmına yuvalanan yaban arılarının saldırısına uğradı. Çok sayıda yaban arısı tarafından sokulan ve alerjisi olan Foçalıoğlu, tersanede bulunanların çağırdığı ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 aydır  hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören, evli ve 3 çocuk babası Ali Foçalıoğlu, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Foçalıoğlu'nun cenazesi, yarın Hayrettinpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayvalık Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: DHA
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