Ya Sonra filmi konusu nedir? Ya Sonra oyuncuları ve Ya Sonra özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ya Sonra filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ya Sonra konusu, özeti ve Ya Sonra oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ya Sonra filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Ya Sonra filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ya Sonra filmini izleyecek olanların merak ettiği Ya Sonra konusu nedir, Ya Sonra oyuncuları kimler ve Ya Sonra özeti gibi konuları inceliyoruz.

YA SONRA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Âdem ile Didem evli bir çifttir, ancak Âdem sevgisini daha az belli etmeye başlamış, Didem ise mutsuz bir kadına dönüşmüştür. Tutunacağı tek dal, mesleğine geri dönmek olacaktır. Âdem'i hâlâ çok seviyordur. Kocasının peşinden giderken herşeyini terkettiğinden aynı fedakârlığı Adem'den beklemeye başlamıştır. Tam bu sırada başka bir masalın prensi devreye girer.

YA SONRA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Özcan Deniz

Oyuncular: Özcan Deniz, Deniz Çakır, Barış Falay, Naz Elmas, Ragıp Savaş

Tür: Drama, Romantik

Yapım Yılı: 2010

Vizyon Tarihi: 25 Şubat 2011 Cuma

Senaryo: Özcan Deniz