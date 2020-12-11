Ya Şafi ne demek? Ya Şafi ne anlama geliyor? Şafi isminin anlamı nedir?
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Ya Şafi ne demek? Ya Şafi ne anlama geliyor? Şafi isminin anlamı nedir?

11.12.2020 15:14 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:18
Ya Şafi ne demek? Ya Şafi ne anlama geliyor? Şafi isminin anlamı nedir?

Ya Şafi Allah (c.c.) 'ın isimlerinden birisidir. Ya Şafi diye zikir çekmek çok sevaptır. Hastalıkların şifası için okunabilecek en etkili Esmaül hüsna zikirlerinden birisi Ya Şafi 'dir. Peki Ya Şafi ne anlama geliyor, ne demektir, nedir? Şafi isminin anlamı nedir? Tüm cevaplar haberimizde.

Şafi, Allah'ın şifa ve deva veren, hastalıkları iyileştiren, manevi sıkıntıları gideren ve ferahlık veren olduğu anlamına gelmektedir. Peki Ya Şafi nedir, ne demektir, ne anlama geliyor? Şafi isminin anlamı nedir? Ya Şafi Arapça yazılışı nasıldır?

YA ŞAFİ NE DEMEK?

Ya Şafi Allah'ın isimlerinden biridir. Ya Şafi, ya Allah, ya Rabbi gibi zikredilir. Şafi, Allah'ın şifa ve deva veren, hastalıkları iyileştiren, manevi sıkıntıları gideren ve ferahlık veren olduğunu ifade eder. Allah'ın bu vasfı Kur'an'da yeşfi fiiliyle ifade edilmiştir.

Ya Şafi, eş-Şafi Allah (c.c.) 'ın 99 isimlerinden birisidir.

- eş- Şâfi' ; maddî ve manevî hastalıklara şifa veren, sıkıntıları gideren (Buhârî, Merda, 20, Tıb, 40; Müslim, Selâm, 46-48)

YA ŞAFİ , EŞ ŞAFİ ARAPÇA YAZILIŞI

Eş Şafi'nin Arapça yazılışı aşağıdaki gibidir.

Ya Şafi ne demek? Ya Şafi ne anlama geliyor? Şafi isminin anlamı nedir?

ŞAFİ NEDİR, NE DEMEK?

Ya Şafi, Şafi ismi, Allah'ın şifa ve deva veren, hastalıkları iyileştiren, manevi sıkıntıları gideren ve ferahlık veren olduğunu ifade etmektedir.

Şafi "maddî ve manevî hastalıklara şifa veren, sıkıntıları gideren" anlamına gelmektedir.

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