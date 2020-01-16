: Ya da nasıl yazılır? TDK'ya göre ya da mı yada mı?

16.01.2020 16:31 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:38

Ya da kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre yada yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Ya da nasıl yazılır? Yada mı, ya da mı? TDK'ya göre ya da kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

YA DA NASIL YAZILIR? YA DA MI, YADA MI?

Yada nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "Ya da" şeklindedir.

Yada: Yanlış

Ya da: Doğru

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