Ya da nasıl yazılır? TDK'ya göre ya da mı yada mı?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "ya da". Peki, ya da nasıl yazılır? TDK'ya göre ya damı, yada mı yazılır?
16.01.2020 16:31 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:38
Ya da kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre yada yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Ya da nasıl yazılır? Yada mı, ya da mı? TDK'ya göre ya da kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
YA DA NASIL YAZILIR? YA DA MI, YADA MI?
Yada nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "Ya da" şeklindedir.
Yada: Yanlış
Ya da: Doğru
Haber Videosu: Ya da nasıl yazılır? TDK'ya göre ya da mı yada mı?
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