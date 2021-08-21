Ya Ben Ölürsem Filmi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ya Ben Ölürsem Filmi

Ya Ben Ölürsem Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Ya Ben Ölürsem filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ya Ben Ölürsem filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yılmaz bir polis memurudur. Yılmaz’ın karısı Hülya dokuz aylık hamiledir. Çocuğun doğumu gerçekleşir. Çocuk büyürken aile yavaş yavaş evlatlarındaki diğer çocuklardan farklı davranışları ayırt etmeye başlar. Çocuk akranlarıyla iletişim kurmakta zorluk yaşamaktadır. Sadece zeka küpüyle oynamaktadır, üç yaşına kadar ise konuşmamıştır, Aile, bir gün parkta oynarlarken bir nöroloji hekimiyle karşılaşırlar ve aile “Otizm” kelimesiyle tanışır.

Yönetmen: Faik Ahmet Akıncı

Senaryo: Yılmaz Suvacı

Oyuncular: Cenan Çamyurdu, Güliz Gündüz, Barış Koçak, Gizem Çıracı, Hakan Tepe, Müfit Can Saçıntı, Reha Özcan, Çiğdem Aysu, Buket Yöremen, Gürcan Koç, Harun Esen, Gökhan Polat, Nalan Olcayalp, Suhal Deliağaoğlu, Cennet Yılmaz, Çınar Biçer, Arda Kalaycı

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Ya Ben Ölürsem

Yapımcı Firma: Akıncı Yapım

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 100 dk.

Dağıtıcı Firma: Özen Film

Vizyon Tarihi: 12.11.2021

Ya Ben Ölürsem Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Jens Stoltenberg Bekir Pakdemirli Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Deniz Akkaya Yıldız Tilbe Demet Özdemir Armağan Çağlayan
Spor Fatih Terim Lionel Messi Abdullah Avcı Enner Valencia Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ya Ben Ölürsem Filmi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 14:01:06. #1.14#

title