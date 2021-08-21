Ya Ben Ölürsem Filmi
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Yılmaz bir polis memurudur. Yılmaz’ın karısı Hülya dokuz aylık hamiledir. Çocuğun doğumu gerçekleşir. Çocuk büyürken aile yavaş yavaş evlatlarındaki diğer çocuklardan farklı davranışları ayırt etmeye başlar. Çocuk akranlarıyla iletişim kurmakta zorluk yaşamaktadır. Sadece zeka küpüyle oynamaktadır, üç yaşına kadar ise konuşmamıştır, Aile, bir gün parkta oynarlarken bir nöroloji hekimiyle karşılaşırlar ve aile “Otizm” kelimesiyle tanışır.
Yönetmen: Faik Ahmet Akıncı
Senaryo: Yılmaz Suvacı
Oyuncular: Cenan Çamyurdu, Güliz Gündüz, Barış Koçak, Gizem Çıracı, Hakan Tepe, Müfit Can Saçıntı, Reha Özcan, Çiğdem Aysu, Buket Yöremen, Gürcan Koç, Harun Esen, Gökhan Polat, Nalan Olcayalp, Suhal Deliağaoğlu, Cennet Yılmaz, Çınar Biçer, Arda Kalaycı
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Ya Ben Ölürsem
Yapımcı Firma: Akıncı Yapım
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 100 dk.
Dağıtıcı Firma: Özen Film
Vizyon Tarihi: 12.11.2021
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Kaynak: InterSinema.com