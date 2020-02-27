Y Como Es El? Filmi
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Yönetmen koltuğunda Ariel Winograd'ın oturduğu Meksika menşeli komedi filminin senaryosunu Paul Fruchbom kaleme alırken başrollerinde Miguel Rodarte, Omar Chaparro, Mauricio Ochmann, Zuria Vega ve Mauricio Barrientos yer alıyor.
Yönetmen: Ariel Winograd
Senaryo: Paul Fruchbom
Oyuncular: Miguel Rodarte , Omar Chaparro, Mauricio Ochmann, Zuria Vega, Mauricio Barrientos
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Y Como Es El?
Yapımcı Firma: 3Pas Studios
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Meksika
Orijinal Dili: İspanyolca
Dağıtıcı Firma: 3Pas Studios
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com