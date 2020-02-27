Y Como Es El? Filmi
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Y Como Es El? Filmi

Y Como Es El? filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Y Como Es El? filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

27.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:58
Y Como Es El? Filmi

koltuğunda Winograd'ın oturduğu menşeli komedi filminin senaryosunu Paul Fruchbom kaleme alırken başrollerinde Miguel Rodarte, Omar Chaparro, Mauricio Ochmann, Zuria Vega ve Mauricio Barrientos yer alıyor.

Yönetmen: Ariel Winograd

Senaryo: Paul Fruchbom

Oyuncular: Miguel Rodarte , Omar Chaparro, Mauricio Ochmann, Zuria Vega, Mauricio Barrientos

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Y Como Es El?

Yapımcı Firma: 3Pas Studios

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Meksika

Orijinal Dili: İspanyolca

Dağıtıcı Firma: 3Pas Studios

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Kaynak: InterSinema.com

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