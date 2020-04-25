Xiaomi Redmi Note 9 Serisi'nin Yeni Üyesi 30 Nisan'da Tanıtılacak!
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Xiaomi Redmi Note 9 Serisi'nin Yeni Üyesi 30 Nisan'da Tanıtılacak!

Xiaomi, Redmi Note 9 Serisi'nin yeni modelini tanıtacağı tarihi açıkladı. Redmi Note 9 Serisi'nin yeni üyesi 30 Nisan'da çevrimiçi olarak tanıtılacak.

25.04.2020 18:27 | Son Güncelleme: 25.04.2020 18:27
Xiaomi Redmi Note 9 Serisi'nin Yeni Üyesi 30 Nisan'da Tanıtılacak!

Xiaomi, Redmi Note 9 Serisi'nin yeni modelini tanıtacağı tarihi açıkladı. Redmi Note 9 Serisi'nin yeni üyesi 30 Nisan'da çevrimiçi olarak tanıtılacak.

Xiaomi 30 Nisan'da Çevrimiçi Etkinlik Düzenleyecek!

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Redmi Note 9 modelleri arasına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Dünyaca bilinen şirketin cihazlarının ne kadar başarılı ve uygun fiyatlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu modelde biraz daha üst segmentlere hitap eden Xiaomi Redmi Note 9 serisi için gerçekten beklenen bir cihazla karşımıza çıkacak. 30 Nisan'da çevrimiçi bir etkinlikle cihazı tanıtacak olan şirket, tüm dikkatleri üzerine toplayacak.

Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max'in tanıtımından sonra yine Redmi Note 9 Serisi'ne yeni bir cihaz ekleneceğini belirten şirket, tüm dünyaya yayılacak olan bu modeli 30 Nisan tarihinde çevrimiçi olarak tanıtacak. Tabi şu anda cihazın ismi veya modeli tam olarak belil değil. Ancak önceden de bildiğimiz gibi global olarak Note 9 Pro modeline eşdeğer olan Note 9S modeli piyasaya sürülmüştü. Ancak Note 9 Pro Max'e eşdeğer bir model henüz gelmemişti. Bu cihaz Note 9 Pro Max'in bir yansıması olabilir.

The legend of #RedmiNoteSeries continues!

Get ready to meet the newest members of #RedmiNote9Series as well as other great Xiaomi products! #NoMiWithoutYou pic.twitter.com/iWpxwDgCWm

— Xiaomi (@Xiaomi) April 24, 2020

30 Nisan'da tanıtılması beklenen Redmi Note 9'un 2340x1080 çözünürlüklü, 6,53 inçlik FHD+ ekrana sahip olması bekleniyor. Aynı zamanda MediaTek Helio G85 SoC işlemciye ve 6 GB RAM'e sahip oalcağıda gelen bilgiler arasında. Tüm detaylar 30 Nisan'da Xiaomi'nin yapacağı çevrimiçi etkinlikte ortaya çıkacak. Bakalım Xiaomi karşımıza nasıl bir cihazla çıkacak.

Kaynak: Tamindir

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