Xiaomi'nin Security Uygulaması Play Store'a Çıktı! Hemen İndirin Xiaomi'nin Security uygulaması Android uygulama mağazası Google Play Store'da yerini aldı.

Xiaomi'nin Security uygulaması Android uygulama mağazası Google Play Store'da yerini aldı. Tüm Xiaomi cihazlarına önyüklü olarak gelen Security uygulaması neler sunuyor? Security uygulaması hangi cihazlarda kullanılabilir? Detaylar haberimizde.

Xiaomi'nin Security Uygulaması Neler Sunuyor?

Xiaomi cihazlarda önyüklü olarak gelen Security uygulaması, yazlım güncellemesi ile güncelleniyordu ancak Xiaomi, yazılım güncellemesi yayınlama konusunda diğer firmalara göre biraz yavaş kalıyor. Xiaomi, aldığı bir karar ile birlikte Security uygulamasını Google Play Store'a ekledi. Böylelikle Security uygulaması için hızlı ve pratik bir şekilde güncelleme yayınlanabilecek.

Security uygulaması bütün cihazlarda kullanılabilecek mi? Android uygulama mağazası Google Play Store'a eklenen Security uygulaması maalesef yalnızca Xiaomi marka akıllı telefonlarda çalışıyor. Yani, Security uygulamasını yükleyebilmek için Mi, Redmi veya Poco modeline sahip olmanız gerekiyor.

MIUI yazılım ekosisteminin ayrılmaz bir parçası olarak nitelendirilen Security uygulaması, güvenlik taraması, pil tasarrufu, mobil veri kullanımı sınırlandırma, önemsiz dosyaları temizleme gibi birçok işleve sahip. Xiaomi cihazlarının optimize edilmesini sağlayan Security uygulamasının erken erişim aşamasında olduğunu belirtelim.

Xiaomi tarafından geliştirilen Security uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Security uygulaması hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Ek olarak, Xiaomi MIUI 12 özellikleri ve MIUI 12 güncellemesi alacak cihazlar yazımızdan MIUI 12'nin tüm özelliklerine ve MIUI 12 güncellemesi alacak cihazlara göz atabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir