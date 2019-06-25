Xiaomi'nin Dosya Yöneticisi Uygulaması Güncellendi: İşte Gelen Yenilikler

Android işletim sisteminin en büyük avantajlarından birisi, geliştiricilerin istedikleri gibi özelliştirmeler yapabilmesi. Akıllı telefon üreticileri de Android işletim sisteminin bu özelliğini fazlasıyla kullanıyorlar ve kendi akıllı telefon modelleri için özel uygulamalar geliştiriyorlar. Kimi zamansa üreticiler, geliştirdikleri uygulamaları tüm Android kullanıcılarının hizmetine sunmayı tercih ederek uygulamalarını Google Play Store'a yüklüyorlar. Uygulamalarını Google Play Store'a yükleyen akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi de Xiaomi. Xiaomi; ev, dosya yöneticisi, hesap makinesi, Wi-Fi yöneticisi gibi kendi akıllı telefonlarına ön yüklü olarak gelen uygulamaları Google Play Store'da paylaşıyor. Çinli şirket, Dosya Yöneticisi uygulamasını güncelleyerek kullanıcıların seveceği yeni özellikleri kullanıma sunmuş oldu.

Xiaomi Dosya Yöneticisi uygulamasının yeni sürümü v1-190621 koduna sahip. Uygulamaya getirilen özelliklerden önde gelenleri ise son zamanların popüler özelliklerinden bir tanesi olan karanlık mod ve kullanıcı arabirim değişiklikleri. Buna göre bundan sonra Xiaomi Dosya Yöneticisi'ni kullanan Android sahipleri, uygulamayı gözü daha az rahatsız eden karanlık modda kullanabilecekler. Uygulamaya getirilen karanlık mod özelliği, MIUI'daki karanlık mod çalışmalarının bir parçası olarak yorumlanıyor ve bu da ilerleyen dönemlerde MIUI'da da kullanılacak olan karanlık mod özelliğinin alanının genişletilmesi anlamına geliyor.

Karanlık mod özeliğinin yanı sıra Xiaomi Dosya Yöneticisi, uygulama simgelerinin değiştirilebilmesi için biraz daha geliştirilmiş durumda ve bazı bilinen bazı sorunları gideriyor. Bu sorunlardan bir tanesi de simge boyutlarının istemsizce büyümesine neden olan bir hataydı. Xiaomi, uygulamasının yeni sürümünde bu hatayı gidermiş durumda.

Xiaomi'nin bu uygulamasını zaten kullanıyorsanız ve Google Play Store'un otomatik güncelleştirme ayarları aktifse uygulamanız otomatik olarak güncellenecektir. Eğer bu ayar aktif değilse manuel olarak da Xiaomi Dosya Yöneticisi'ni güncelleyip, son sürümü kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu uygulamaya henüz sahip olmadıysanız, yüz milyondan fazla indirme sayısına ulaşan Xiaomi Dosya Yöneticisi'ni, aşağıda bulunan bağlantı aracılığıyla akıllı telefonunuza indirip, kullanmaya başlayabilirsiniz.