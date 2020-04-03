Xiaomi mi Air 2S TWS Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı Xiaomi yeni kablosuz kulaklık modelini tanıttı. Gelin hep beraber Xiaomi mi Air 2S TWS kablosuz kulaklık modeline yakından bakalım.

Xiaomi yeni kablosuz kulaklık modelini tanıttı. Gelin hep beraber Xiaomi mi Air 2S TWS kablosuz kulaklık modeline yakından bakalım.

Xiaomi mi Air 2S TWS Özellikleri

Çift çekirdekli yonga seti ile gelen kablosuz kulaklıklar ses sinyallerini aynı anda sol ve sağ kulaklıklara iletmek için yeni binaural senkron iletim teknolojisini kullanıyor. MIUI sistemi için tamamen optimize edilmiş LHDC Bluetooth kod çözme özelliğine sahip olan Xiaomi mi Air 2S TWS aynı zamanda düşük gecikme moduna da sahip. Cihazda iaoAI sesli asistan desteği bulunuyor.

Aramalar sırasında çevresel gürültüyü etkili bir şekilde azalttığını ve HD sesli çağrı kalitesini sağladığını iddia eden çift mikrofonlu gürültü azaltma teknolojisi ile birlikte gelen Xiaomi mi Air 2S TWS tasarımı ile epey bir dikkat çekiyor.

Şirket, tek bir şarjla 5 saatlik kullanım sağlanılabileceğini ve şarj kutusu ile 24 saate kadar kullanımın olacağını duyurdu. Şarj kutusu, Qi kablosuz şarj teknolojisini desteklemekte.

Xiaomi mi Air 2S TWS Fiyatı

Xiaomi mi Air 2S TWS modelinin fiyatının 399 Çin Yuanı olduğu açıklandı. 399 Çin Yuanı şu anki kur ile 377 TL'ye tekabül etmekte. Bu fiyata bildiğiniz üzere vergiler dahil değil. Kablosuz kulaklıkların ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmezliğini korumakta.