Xiaomi'den Uygun Fiyatlı UltraBook: mi NoteBook 14
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Xiaomi'den Uygun Fiyatlı UltraBook: mi NoteBook 14

Xiaomi, uygun fiyatlı ultrabook dizüstü bilgisayar modelleri mi NoteBook 14 ve mi NoteBook 14 Horizon Edition'ı duyurdu. İki model de şık 14 inç ekran, magnezyum-alüminyum kasa, 10.

Xiaomi'den Uygun Fiyatlı UltraBook: mi NoteBook 14
11.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:54

Xiaomi, uygun fiyatlı ultrabook dizüstü bilgisayar modelleri mi NoteBook 14 ve mi NoteBook 14 Horizon Edition'ı duyurdu. İki model de şık 14 inç ekran, magnezyum-alüminyum kasa, 10. nesil Intel işlemciler ve pazarda yer edinmiş dizüstü bilgisayar markalarını bitirecek fiyatlandırma ile birlikte geliyor. mi NoteBook 14 serisi özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Mi NoteBook 14 ve mi NoteBook 14 Horizion Edition Özellikleri

Her iki mi NoteBook 14 modeli de 16: 9 en boy oranına sahip parlama önleyici FHD LCD panellerle geliyor. Horizon Edition, yüzde 91 ekran/gövde oranını sağlayan, yanlar ve üstten daha ince 3mm çerçeveye sahip. Çerçeveler küçültüldüğünden yerleşik web kamera bulunmuyor ancak Xiaomi, iki mi NoteBook 14 modelinde de web kamerayı "Mi Webcam HD" ücretsiz olarak veriyor. Standart mi NoteBook 14, daha büyük çerçevelerle gelmesine rağmen 1.5 kg ağırlığında kompakt form faktörünü koruyor. Bu arada Horizion Edition 1.35 kg ağırlığında. Her iki dizüstü bilgisayarda da alttan ateşlemeli stereo hoparlörler ve tek parmakla açılan kapak ile geliyor.

Standart sürümde 10. nesil Intel Core i5-10210U işlemci ve Intel'in UHD 620/Nvidia'nın GeForce MX250 ekran kartı ile geliyor. Horizon Edition ayrıca Core i7-10510U işlemci ve Nvidia GeForce MX350 ekran kartı seçeneği sunuyor. Her iki dizüstü bilgisayar da 8GB DDR4 RAM ve 256GB/512GB SATA SSD ile geliyor.

Giriş/Çıkış bağlantıları olarak, iki adet USB 3.1 portunun yanında tek USB 2.0, HDMI ve Type-C portlarına sahipsiniz. Ayrıca kulaklık girişi ve ayrı şarj bağlantısı var. İki model de 10 saate kadar kullanım sunan 46W pile sahip ve yalnızca 30 dakikada pili yüzde 50'ye kadar dolduran 65W güç adaptörü ile birlikte geliyor.

Xiaomi mi NoteBook 14 Teknik Özellikleri

Ekran: 14" (35.56 cm) 16: 9 FHD Display

İşlemci: 10. Nesil Intel Core i5

Depolama: 512GB SATA SSD

Bellek: 8GB DDR4 RAM

Batarya: 10 Saat Pil, Hızlı Şarj

Mi Webcam HD

Xiaomi mi NoteBook 14 Horizon Edition Teknik Özellikleri

Ekran: 14" (35.56 cm) FHD Horizon Display

Ekran Gövde Oranı: %91

İşlemci: 10. Nesil Intel Core i7

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce MX350

Bellek: 8GB DDR4 RAM

Depolama: 512GB PCIe Gen3 NVMe SSD

Ağırlık: 1.35 kg Ultra Hafif

Mi Webcam HD

Xiaomi, ayrıca kullanıcıların mi Band akıllı bileklik ile dizüstü bilgisayarlarının kilidini açmasına olanak tanıyan mi Blaze Unlock ve Xiaomi telefonlarda hızlı dosya aktarımını sağlayan mi Smart Share'i sunuyor. mi NoteBook 14 serisi, Windows 10 Home ve bir aylık ücretsiz Office 365 ile geliyor.

Mi NoteBook 14 ve mi NoteBook 14 Horizion Edition Fiyatı

Mi NoteBook 14 başlangıç fiyatı 553 dolar. 256GB depolama için geçerli bu fiyat, 512GB depolama seçiminde 593 dolara, GeForce MX 250 ekran kartı seçiminde 633 dolara çıkıyor.

Mi NoteBook 14 Horizon Edition'ın fiyatı 725 dolardan başlıyor. i5 işlemcili model için geçerli bu fiyat, i7 işlemci seçiminde 791 dolara çıkıyor.

Mi NoteBook 14 ve mi NoteBook 14 Horizion Edition Çıkış Tarihi

Xiaomi'nin yeni ultrabook dizüstü bilgisayar modelleri 17 Haziran'da satışa sunulacak.

Kaynak: Tamindir

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