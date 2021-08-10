xfl0ud'dan yeni açıklama! Turkish Dream Team iddiaları güçlenmeye devam ediyor!

Counter Strike: Global Offensive'de Turkish Dream Team söylentileri artık gerçek olmaya çok yakın! Turkish Dream Team kadrosunda hangi oyuncular yer alacak?

CS:GO severlerin son günlerdeki en büyük heyecanlandığı haber olan Turkish Dream Team söylentileri hakkında iddialar güçlenmeye devam ediyor.

Yasin "xfl0ud" Koç'un bugün yaptığı açıklama ile oyuncu, GORILLAZ takımından kendi rızasıyla yedeğe çekildiğini duyurdu.

Dün yaptığımız haberde Kumiho Gaming'in "1.5 Milyon Dolar" değerinde yatırım aldığını duyurmuştuk. Bu olay akıllarda acaba sevilen pek çok ismin yer alacağı iddia edilen ekip ile Kumiho Gaming mi anlaşacak sorularını uyandırdı.

Birçok sever çok ünlü Türk CS: GO profesyonellerinin yer alacağı bu kadroyu hangi organizasyonun alacağını merak ediyor. xfl0ud'un bu açıklaması ile Dream Team'in kurulacağı söylentileri daha çok güçlendi.

İDDİA EDİLEN TURKISH DREAM TEAM KADROSU

XANTARES

woxic

imoRR

Calyx

xfl0ud

paz

bishop (Koç)

Görünüşe göre bünyesinde yurtdışında da oynamış tecrübeli ve büyük isimleri barındıran, Turkish Dream Team olarak anılan ekibin hangi organizasyon ile anlaşacağının açıklanması gün geçtikçe yaklaşıyor.

Kaynak: Playerbros