Xbox, sınırlı sayıda Forza Horizon 5 temalı kablosuz oyun kumandasını tanıttı!
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Xbox, sınırlı sayıda Forza Horizon 5 temalı kablosuz oyun kumandasını tanıttı!

Xbox, sınırlı sayıda Forza Horizon 5 temalı kablosuz oyun kumandasını tanıttı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Forza Horizon 5'in çıkmasına 3 ay kala Xbox, Forza Horizon 5 temalı kablosuz oyun kumandasını çıkarttı.

Geliştiriciliğini Playground Games, yayıncılığını Xbox Game Stuios'un yaptığı Forza Horizon 5, Kasım ayında piyasaya sürülecek. 3000'den fazla araç seçeneğinin ekleneceği Forza Horizon 5'in çıkışı gerçekleşmeden önce, oyuna özel Xbox kumandası tanıtıldı.

Yeni çıkacak Xbox Kablosuz Oyun Kumandası, Forza Horizon 5'in havasına uygun, parlak, eğlenceli bir şemaya sahip. Yarı saydam şekilde sarı ön panel, canlı sprey boya benzeri bir tasarımla kaplanmış. Analog çubuklarda ve tetikleyicilerde mavi ve pembe renkleri kullanılırken, arka ve tampon düğmeleri ön parlaklığı dengelemek için beyaz boyanmış. Kumandanın arkasında direksiyon derisi hissiyat vermesi için ise siyahla kaplandı.

Xbox Kablosuz oyun kumandası şimdilik yurtdışında 74.99 dolar fiyatla ön siparişe açıldı. 9 Kasım 2021 tarihinde ise piyasaya sürülecek. Ayrıca Forza Horizon 5, ilk günden Game Pass kütüphanesine dahil olacaktır.

FORZA HORIZON 5 TEMALI XBOX KABLOSUZ OYUN KUMANDASI TANITIM VİDEOSU

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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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