Xbox Game Pass Şubat 2022 oyunları açıklandı

Xbox Game Pass'te Şubat ayında ister daha fazla dinozor evcilleştirmek, ister özel yapım kuşatma motorlarıyla kaleleri yok etmek veya haydut gibi maceralarla kendinize meydan okumak isteyin, hayal gücü istasyonunuzu ateşleyebilirsiniz.

XBOX GAME PASS ŞUBAT 2022 OYUNLARI

Dreamscaper (Console) – 3 Şubat

Contrast (Cloud and Console) – 3 Şubat

Telling Lies (Cloud, Console, and PC) – 10 Şubat

Besiege (Console) – 10Şubat

CrossfireX (Console) – 10 Şubat

Edge of Eternity (Console) – 10 Şubat

Skul: The Hero Slayer (Cloud, Console and PC) – 10 Şubat

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom (Cloud, Console, and PC) – 10 Şubat

Ark: Ultimate Survivor Edition (Cloud, Console, and PC) ID@Xbox – 14 Şubat

Infernax (Cloud, Console, and PC) – 14 Şubat

Total War: Warhammer III (PC) – 17 Şubat

XBOX GAME PASS'TEN AYRILACAK OYUNLAR

Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunların yan sıra çıkarılacak oyunlar da bulunmaktadır. 15 Şubat'ta Control, Code Veiin, Final Fantasy XII, The Medium Project Winter ve The Falconeer Xbox Game Pass'ten ayrılacak isimler oldu.