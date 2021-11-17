Xbox Game Pass'e Evil Genius 2, Exo One ve daha fazlası geliyor

Microsoft'un Xbox Game Pass abonelerine özel sunduğu kütüphaneye yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Bulut, konsol ve PC hizmetine katılacak on yeni oyun Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek.

Xbox Game Pass aboneleri bu ay Dead Space ve Dragon Age: Origins gibi Xbox 360 dönemi klasikleri de dahil olmak üzere birçok yeni oyun daha alıyor.

XBOX GAME PASS KÜTÜPHANESİNE EKLENECEK OYUNLAR

Dead Space (Bulut) — 16 Kasım

Dragon Age: Origins (Bulut) — 16 Kasım

Next Space Rebels (PC, Konsol, Bulut)— 17 Kasım

Exo One (PC, Konsol, Bulut)— 18 Kasım

Fae Tactics (PC, Konsol, Bulut)— 18 Kasım

My Friend Pedro (PC, Konsol, Bulut)— 18 Kasım

Undungeon (PC, Konsol, Bulut)— 18 Kasım

Deeeer Simulator (PC, Konsol, Bulut)— 23 Kasım

Mortal Shell (PC, Konsol, Bulut) — 23 Kasım

Evil Genius 2 (PC, Konsol, Bulut) — 30 Kasım

XBOX GAME PASS KÜTÜPHANESİNDEN AYRILACAK OYUNLAR

Tüm bu yeni eklenen oyunların yanı sıra Xbox Game Pass kütüphanesinden bu ay ayrılacak oyunlar da olacak. İşte 30 Kasım'da Xbox Game Pass hizmetinden ayrılacak oyunların listesi:

Call of the Sea (PC, Konsol, Bulut)

FIFA 19 (PC, Konsol)

Football Manager 2021 (PC)

Football Manager 2021 Xbox Edition (PC, Konsol)

Haven (PC, Konsol, Bulut)

Hello Neighbor (PC, Konsol, Bulut)

Morkredd (PC, Konsol, Bulut)

Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC)

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet