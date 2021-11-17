Xbox Game Pass'e Evil Genius 2, Exo One ve daha fazlası geliyor
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Xbox Game Pass kütüphanesi her geçen gün genişlemeye devam ediyor. Microsoft, Xbox Game Pass'e 10 adet oyun ekleniyor.
Microsoft'un Xbox Game Pass abonelerine özel sunduğu kütüphaneye yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Bulut, konsol ve PC hizmetine katılacak on yeni oyun Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek.
Xbox Game Pass aboneleri bu ay Dead Space ve Dragon Age: Origins gibi Xbox 360 dönemi klasikleri de dahil olmak üzere birçok yeni oyun daha alıyor.
XBOX GAME PASS KÜTÜPHANESİNE EKLENECEK OYUNLAR
- Dead Space (Bulut) — 16 Kasım
- Dragon Age: Origins (Bulut) — 16 Kasım
- Next Space Rebels (PC, Konsol, Bulut)— 17 Kasım
- Exo One (PC, Konsol, Bulut)— 18 Kasım
- Fae Tactics (PC, Konsol, Bulut)— 18 Kasım
- My Friend Pedro (PC, Konsol, Bulut)— 18 Kasım
- Undungeon (PC, Konsol, Bulut)— 18 Kasım
- Deeeer Simulator (PC, Konsol, Bulut)— 23 Kasım
- Mortal Shell (PC, Konsol, Bulut) — 23 Kasım
- Evil Genius 2 (PC, Konsol, Bulut) — 30 Kasım
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
XBOX GAME PASS KÜTÜPHANESİNDEN AYRILACAK OYUNLAR
Tüm bu yeni eklenen oyunların yanı sıra Xbox Game Pass kütüphanesinden bu ay ayrılacak oyunlar da olacak. İşte 30 Kasım'da Xbox Game Pass hizmetinden ayrılacak oyunların listesi:
- Call of the Sea (PC, Konsol, Bulut)
- FIFA 19 (PC, Konsol)
- Football Manager 2021 (PC)
- Football Manager 2021 Xbox Edition (PC, Konsol)
- Haven (PC, Konsol, Bulut)
- Hello Neighbor (PC, Konsol, Bulut)
- Morkredd (PC, Konsol, Bulut)
- Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC)
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet