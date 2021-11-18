Xbox Cloud Gaming, Xbox konsollarına sunulmaya başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Xbox Cloud Gaming, Xbox konsollarına sunulmaya başladı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Xbox Cloud Gaming, Xbox konsollarına sunulmaya başladı

Microsoft'un Çarşamba günü yaptığı duyuruda, Microsoft'un Xbox Cloud Gaming üzerinden Xbox One veya Xbox Series X/S konsollarında oyun oynama özelliğini kullanıma sunuldu.

Microsoft'a göre Game Pass Ultimate aboneliği gerektiren özellik, 25 bölgede kullanıma sunulacak, ancak Microsoft'un ilk olarak Kasım sürümü Xbox oyunlarının bir alt kümesinde desteklenen pazarlardaki herkese önümüzdeki haftalarda sunacağını söyledi.

Xbox konsollarındaki bulut oyunlarında bir dizi kullanışlı uygulama olabilir. Tamamen indirmek zorunda kalmadan Game Pass'te bulunan oyunları denemek için kullanabilirsiniz.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Eski sürüm konsolları desteklemeyen oyunları Recompile, The Medium ve The Riftbreaker gibi bazı yeni nesil oyunları oynamanıza da izin verilecek. Paylaşılan bir bilgiye göre de Microsoft Flight Simulator henüz kullanıma sunulmadı, Xbox Cloud Gaming'e önümüzdeki yılın ilk çeyreği içerisinde geleceği bildirildi.

Xbox Cloud Gaming, Haziran ayında tüm Game Pass Ultimate abonelerine daha geniş DLC'den önce Nisan ayında iOS ve PC'ye özel bir davet kodu ile beta sürümüyle geldi.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title