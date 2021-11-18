Xbox Cloud Gaming, Xbox konsollarına sunulmaya başladı

Microsoft'a göre Game Pass Ultimate aboneliği gerektiren özellik, 25 bölgede kullanıma sunulacak, ancak Microsoft'un ilk olarak Kasım sürümü Xbox oyunlarının bir alt kümesinde desteklenen pazarlardaki herkese önümüzdeki haftalarda sunacağını söyledi.

Xbox konsollarındaki bulut oyunlarında bir dizi kullanışlı uygulama olabilir. Tamamen indirmek zorunda kalmadan Game Pass'te bulunan oyunları denemek için kullanabilirsiniz.

Eski sürüm konsolları desteklemeyen oyunları Recompile, The Medium ve The Riftbreaker gibi bazı yeni nesil oyunları oynamanıza da izin verilecek. Paylaşılan bir bilgiye göre de Microsoft Flight Simulator henüz kullanıma sunulmadı, Xbox Cloud Gaming'e önümüzdeki yılın ilk çeyreği içerisinde geleceği bildirildi.

Xbox Cloud Gaming, Haziran ayında tüm Game Pass Ultimate abonelerine daha geniş DLC'den önce Nisan ayında iOS ve PC'ye özel bir davet kodu ile beta sürümüyle geldi.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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