Xbox'a özel Redfall, şimdiye kadarki en büyük projeler arasında yer alıyor! Redfall sinematik fragmanı yayınlandı!

Bethesda'nın yayıncılığını yaptığı yeni nesil vampir temalı oyun Redfall, yaklaşık beş yıldır geliştirme aşamasında bulunuyor. Şimdiye kadarki en büyük projeler arasında yer aldığı söylenen Redfall'ın sinematik fragmanı yayınlandı. Redfall hangi platformlar için çıkış yapacak? İşte detaylar!

Arkane Austin tarafından geliştirilen FPS oyunu Redfall, 2022 yılında Bethesda tarafından piyasaya sürülecek. Gelecek vadeden oyunlardan biri olan yepyeni vampir temalı IP Redfall, geçtiğimiz haftalarda sinematik bir fragman yayınlandı.

Xbox için yaklaşık beş yıldır geliştirme aşamasında olan Redfall, şimdiye kadarki en büyük projeler arasında yer alıyor. Oyunun beş yıldır geliştirme aşamasında olması, oyuncularının beklentisini yükseltmiş durumda. Tabii ki bu, Arkane Lyon ekibinin beş yıldır Redfall üzerinde çalıştığı anlamına gelmiyor.

Yeni vampir temalı oyun Redfall'ın, Game Pass aracılığıyla PC ve Xbox Series X/S için çıkış yapması bekleniyor. Şu anda oyunun PlayStation konsolluna gelip gelmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

REDFALL SİNEMATİK FRAGMAN