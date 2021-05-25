XANTARES'in de bulunduğu Flash Point Sezon 3 turnuvası maçları başladı!

Temsilcimizin maçı saat 22.00'de başlıyor!

Ülkemizi uluslararası CS: GO arenasında da temsil eden XANTRAES'in de bulunduğu Flash Point Sezon 3 turnuvası maçları başladı. ESA Esports sosyal medya hesapları üzerinden maçları ve takvimi takipçilerine duyurdu.

Günün maçları Berker "gAndhi" Kubat ve Ebrar "r0wincy" Gül'ün sunumlarıyla canlı olarak ESA Esports ekranlarında başladı. Günün maçları ise şu şekilde:

Vitality x Heroic (19.00 - BO3)

BIG x PONEY (22.00 - BO3)

50.000 Dolar ödül havuzlu turnuvada bu akşam kıyasıya bir rekabet olacak. Temsilcimizin de bünyesinde bulunduğu BIG, Poney ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimize şimdiden başarılar diliyoruz.

Eğer siz de bu turnuvayı şimdi canlı olarak izlemek istiyorsanız Twitch üzerinden "ESAEsportsTV" kanalını ziyaret edebilirsiniz. Kanala hızlıca ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros