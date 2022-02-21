WWE 2K22 fragmanı ile 4 güreşçi daha duyuruldu - Haberler
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WWE 2K22 fragmanı ile 4 güreşçi daha duyuruldu

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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WWE 2K22 fragmanı ile 4 güreşçi daha duyuruldu

Önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi planlanan WWE 2K22'den paylaşılan yeni fragmanda dört adet güreşçi daha duyuruldu.

Wwe 2k22 önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülecek ve geliştirici Visiual Concepts son birkaç ayını oyun hakkında bilgi vermekle geçirdi. Hayranların artık WWE 2K22'deki süperstar listesi ve reytingleri hakkında daha fazla bilgisi var.

2K Sports kısa süre önce WWE 2K22'de kadınlar klasmanı için reytingleri açıklamıştı. Becky Lynch 92 reyting ile listenin başında yer alırken Bayley ve Sasha Banks 88 reyting aldı. WWE Hall of Famer Trish Stratus da 88 reyting aldı ve Charlotte Flair ve Asuka 90 reyting ile açıklandı. Şimdi ise 2K, WWE 2K22'nin kadrosundan 4 süperstarın daha yer aldığı yeni bir video paylaştı.

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WWE 2K'nin YouTube'da paylaştığı 25 saniyelik videoda dört adet güreşçiye ve reytinglerine yer verildi. WWE 2K22'de yer alacak 4 güreşçiden kısa görüntüler ile görünüşleri ve reytingleri yer aldı.

  • Cesaro – 84
  • Humberto Carrillo – 77
  • Sami Zayn – 80
  • Drew Gulak – 79

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

WWE 2K22, oyun, Gamegar,, Haberler

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